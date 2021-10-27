Мнение: О замерзающей Украине

Ну что, сбывается заветная мечта каждого «русского патриота»? Ближние соседи, которые уже восьмой год кряду именуют россиян небратьями и прочими обидными словами, теперь «за базар ответят»? На стороне России в необъявленную войну вступает уже скоро известный всем «генерал Мороз». И украинцы уже предчувствуют его ледяное дыхание в своих квартирах.

#Украина входит в один из сложнейших отопительных сезонов в своей истории. В отличие от прошлых лет по состоянию на конец октября к отоплению подключена только половина страны. И это ещё цветочки.

Украинцы могут реально начать мёрзнуть в своих домах. Это не выдумки кремлёвской пропаганды: тревогу забил один из самых антироссийских информационных каналов Украины, агентство Униан. Это его московский корреспондент Роман Цымбалюк несколько лет назад «отличился» довольно хамской формулировкой вопросов на большой пресс-конференции Владимира Путина.

И вот теперь Униан пишет:

«Этот отопительный сезон станет тяжелым испытанием для предприятий теплоэнергетики: многим из них не хватит денег на закупку возросшего в цене газа и на латание дыр на устаревших теплосетях. Запасов газа в подземных хранилищах хватит только для прохождения стандартной зимы, без продолжительных заморозков, – 18,5 миллиардов кубов. Причём, украинского газа в этом объёме порядка 15-16 миллиардов. Остальная часть принадлежит компаниям-нерезидентам. Критическая ситуация складывается и с накоплениями угля: запасы на складах тепловых электростанций в четыре раза меньше прошлогодних – 700 тыс. тонн.

Основная сложность этого отопительного сезона заключается в том, что цены на энергоресурсы «пробили потолок» и достигли своих рекордных отметок: стоимость газа за год выросла в семь раз – в среднем до 1400 долл. за тысячу кубометров, а уголь подорожал в два раза, до 300 долл. за тонну. Причём переложить этот рост на кошельки потребителей компаниям энергетики мешают… сами украинские власти. Правительство запретило тепловикам, которые 80% затрат в тарифе направляют на покупку газа, поднимать #цены на отопление для пяти миллионов украинцев.

Это привело к тому, что теплоэлектроцентралям, которые должны были готовиться к отопительному сезону – менять сети, проверять и обновлять оборудование, просто не хватило денег. И нынешней зимой в ряде городов Украины могут проявиться значительные проблемы с тепловой инфраструктурой: отопления может не быть если не из-за нехватки газа, так из-за порванных теплосетей.

Особенно сложной в этом отопительном сезоне будет работа у тепловиков в небольших населенных пунктах Украины. Здесь год за годом накапливались долги из-за низкого уровня оплаты счетов населением, высоких цен на энергоресурсы и неумелых, а часто и не чистых на руку управленцев. К тому же, рассчитывать на дотации из бедных муниципальных бюджетов населению и тепловикам, похоже, не стоит. И эта ситуация может спровоцировать много неприятных форс-мажоров, когда тот или иной населённый пункт полностью остаётся без отопления посреди зимы. Стоит только вспомнить замерзающий город Смела Черкасской области в ноябре 2018 года. В этом сезоне подобные инциденты могут начаться повсеместно.

Ну а настоящим испытанием для всей страны станет вторая половина отопительного сезона, когда запасы газа в хранилищах существенно сократятся, а на счетах тепловиков не будет денег»

В общем, Украина, как и Европа, ратовавшая за свободный рынок газа, оказалась неготовой к оборотной стороне медали: когда цены на «голубое топливо» растут в разы.

Интересно, помнят ли украинцы те времена, когда «вражеский» москальский газ обходился им менее 200 долл. за тысячу кубометров? С другой стороны, а хочет ли кто-то из них возврата к тем благословенным временам?

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