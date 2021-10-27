Мнение: Доля дохода, выплачиваемая работникам, снижается в большинстве стран

Доля дохода, выплачиваемая работникам, снижается в большинстве стран

В течение десятилетий регулируемого капитализма доля оплаты труда в национальном доходе оставалась в основном стабильной. Один из «фактов Калдора» говорит о том, что доли дохода, идущие на капитал и труд, примерно постоянны в течение длительных периодов времени. Пол Дуглас делал аналогичный вывод и разработал вместе с математиком Чарльзом Коббом знаменитую производственную функцию Кобба–Дугласа, которая упрощает экономическое моделирование, предполагая, что функциональное распределение доходов между трудом и капиталом всегда остаётся постоянным.

Однако за последние десятилетия (с 1980-х годов прослеживается тенденция) это расхожее мнение было опровергнуто эмпирическими данными, которые указывают на тенденцию к снижению доли оплаты труда в 91 из 133 стран, по которым имеются данные (речь идёт о снижении доли национального дохода, выплачиваемой в форме заработной платы, включая льготы и пособия, работникам). Отчёт МОТ отмечает, что доля оплаты труда в 2010–2015 годах вернулась к тенденции долгосрочного сокращения после небольшого подъёма во время кризиса исследование Гарвардского университета о том, что вопреки одному из центральных тезисов неоклассической экономической теории, избыток сбережений у самых богатых не увеличивает рост инвестиций), тогда как низкие темпы роста заработной платы подрывают потребление домохозяйств, что может вызвать сокращение совокупного спроса, особенно в условиях стагнации заработной платы одновременно во многих крупных странах.

В течение четырёх лет, предшествовавших пандемии COVID-19 (2016–2019 гг.), рост заработной платы во всём мире колебался в пределах от 1,6 до 2,2 процента, а если не учитывать Китай, то этот показатель оказывается ещё меньше — от 0,9 до 1,6 процента.

В результате кризиса и пандемии COVID-19, в первой половине 2020 года в двух третях всех стран, по которым имеются соответствующие данные, наблюдалась тенденция к понижению уровня или темпов роста средней заработной платы.

В остальных же странах происходил её рост, в основном искусственный, отражавший массовую потерю рабочих мест низкооплачиваемыми работниками. В период кризиса данные о средней заработной плате могут сильно искажаться из-за резких изменений в составе занятого населения, т.е. из-за так называемого «фактора состава». В Бразилии, Италии, Канаде, Соединённых Штатах и Франции средняя заработная плата заметно возрастает вследствие сокращения занятости преимущественно среди тех, кто находится в нижней части тарифной сетки. В Соединённом Королевстве, Южной Корее и Японии, наоборот, наблюдается тенденция к понижению средней заработной платы [6].

Источники:

1. — https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports..

2. — https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment..

3. — https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2..

4. — https://fred.stlouisfed.org/searchresults/?st=Share+o..

5. — https://www.oecd.org/g20/topics/employment-and-social..

6. — https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—europe/–..

https://vk.com/wall-198667122_3582 – цинк

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