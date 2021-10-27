 

Украина выкупила всю доступную в ноябре для импорта электроэнергию из Белоруссии

27.10.2021, 21:30, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУкраинская компания «Энергоатом» выкупила практически всю доступную мощность межгосударственного сечения для импорта электроэнергии из Беларуси в ноябре, информирует Национальная энергетическая компания Украины со ссылкой на результаты аукциона.

Речь о 885 МВт из 900 МВт, предложенных для НЭК «Укрэнерго», информирует «Интерфакс-Украина».

Ранее сообщалось, что национальный регулятор решил не продлевать запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и России, который действует до 31 октября. Все из-за дефицита топлива на ТЭС.

На Украине ранее остановила работу Славянская ТЭС из-за нехватки угля, сообщила компания «Укрэнерго». Оба блока прекратили работу на прошлой неделе. До этого отмечалось, что ситуация с запасами угля на украинских ТЭС ухудшилась. На складах сейчас в 3,9 раза сырья меньше, чем необходимо.



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