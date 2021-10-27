 

Российские ракетоносцы над Норвежским морем сопроводил F-16

27.10.2021, 21:30, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДва стратегических бомбардировщика Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями, на некоторых участках их сопровождал натовский F-16, информирует пресс-служба Минобороны РФ.

Полет был плановым и выполнен в воздушном пространстве над нейтральными водами акватория морей. Самолеты выполняли полет на протяжении восьми часов, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что на отдельных этапах маршрута истребителей сопровождал F-16 ВВС Норвегии. Со стороны РФ экипажи самолетов МиГ-31 ВВС и ПВО Северного флота находились рядом с самолетами.

В ведомства добавили, что экипажи дальней авиации часто совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Полеты пилоты выполняют, строго соблюдая правила международного использования воздушного пространства. 



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