 

В Томске мужчина три дня под видом врача ухаживал за бабушкой в красной зоне

27.10.2021, 21:30, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Томской области начата проверка в МСЧ №2 после того, как мужчина проник в коронавирусный госпиталь, чтобы ухаживать за своей больной бабушкой под видом врача, информирует пресс-служба минздрава региона.

Служебную проверку инициировала замгубернатора Томской области по социальной политике Алена Левко.

«Ситуация, которая показана на видео, снятом в респираторном госпитале, недопустима. Как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации, в которой лечатся пациенты с COVID-19», – сообщила чиновница изданию «АиФ».

Департамент здравоохранения Томской области и Роспотребнадзор займутся организацией проверки. Если указанные факты будут подтверждены, то руководство госпиталя привлекут к ответственности.

По словам парня, он решился на такой шаг из-за ужасной обстановки в больнице и плохого ухода за родственницей.

«Когда зашел в палату, бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу. Обстановка в больнице ужасная», – рассказал мужчина. 

Парень три дня ухаживал за бабушкой, пока его не вычислили врачи. Мужчина после этого обратился с жалобой в Генпрокуратуру РФ и СК РФ. Отмечается, что проник в больницу он в защитном костюме. 



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