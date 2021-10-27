Прототип Alpina B4 Gran Coupe проходит тестирование

Прототип новой модели Alpina B4 Gran Coupe удалось обнаружить во время тестовых испытаний.

Данный автомобиль имеет модернизированный бампер и улучшенный спойлер. Кроме того, модель отличается оттенками кузова, который имеет более современный вид, а также увеличенные колесные диски на 20 дюймов. Следует отметить, что под капотом модернизированной модели Alpina B4 Gran Coupe установили 3-литровый турбированный двигатель с мощностью 460 л.с.

Производитель пока тщательно скрывают подробности об автомобиле, однако следует отметить, что новый экземпляр официально представят уже к началу 2022 года, когда и рассекретят дату выпуска и стоимость обновленной модели.