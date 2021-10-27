Ученые разработали методику остановки движения песчаных дюн

Ученые из Кембриджа решили создать наиболее действенную систему для того, чтобы остановить миграцию песчаных дюн, которые завоевывают все новые и новые территории на своем пути.

Они провели ряд исследований и установили, что наиболее эффективными для остановки движения песчаных масс являются стены так называемого гребешкового типа.

Прийти к такому выводу ученые смогли в результате моделирований в уменьшенном масштабе, проведенных в лабораторных условиях на соответствующих макетах. Специалисты считают, что результаты их работы смогут успешно использовать на практике строители в тех районах, которые граничат с песчаными пустынями и находятся под постоянной угрозой поглощения.