SPI Energy представила новый электрический пикап EF1-T

Китайский автомобильный бренд EdisonFuture официально представил модернизированный электрический пикап EdisonFuture.

Эксперты констатировали, что модернизированный экземпляр по внешнему виду напоминает футуристический электрокар Tesla Cybertruck. Кроме того, производитель тщательно отрицает любые сходства, связанные с американской моделью. Кроме того в продажу намерены выпустит три комплектации, объединенные единственным электрическим мотором.

Кроме того, для максимальной комплектации пикапа установят три электрических агрегата. Производитель пока не готов озвучивать все подробности об автомобиле, а также его технические параметры до официальной презентации.