Потерялась и нашлась – Личное мнение

81-летняя Светла Светличная сначала пропала, а потом нашлась. Ну, как нашлась? Её искала полиция, тратила драгоценное время. Спасатели Лиза-алерт бросили все дела и тоже искали.

Пожилая актриса нашлась. Нашлась в передаче Андрея Малахова.



Фото: Соцсети

«Звезда не раз жаловалась на то, что она позабыта-позаброшена. В итоге Малахов решил помочь несчастной. Все эти дни она делала вид, что пропала, а сама все это время участвовала в съемках и жила у одной из участниц программы», — сообщает Комсомольская правда.

То есть, её все искали, а она пряталась. Чтобы что? Чтобы был выше рейтинг у передачи Малахова.

Нет, к самой актрисе у меня нет претензий. Женщине 81 год, у неё много сложностей со здоровьем.

Вопрос у меня к передаче Андрюшки Малахова: вот это стоило того, что отвлекать полицию и спасателей?

«Глава “Лиза Алерт” Сергеев: волонтеры не успели спасти человека из-за поисков Светличной.

Он отметил, что к операции по ее поиску привлекли два штаба, обученных организаторов, информационных координаторов, председателя отряда и специалистов, звонивших в лечебные заведения. Волонтеры прошли более 30 километров и выполнили 20 поставленных перед ними задач, расклеили 2150 ориентировок.

“И знаете что? Мы не успели к простому человеку. В лес, в Люберцы. Он погиб”, написал Сергеев», — сообщают РИА Новости.

Когда пропадает очередная Саша Спилберг, это сразу понятно, что у неё вот-вот выйдет новый клип или марафон. Но телевидение пока до такого не опускалось — прятать пожилого человека, чтобы рейтинги стали выше.

Всё им шутки, всё им — «а чо такова». Визгами в эфире который год развращают зрителей. А вот теперь спасатели не нашли человека — были заняты. Чем заняты? Искали спрятанную героиню передачи Малахова.

Что думаете?

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