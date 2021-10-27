“Желтый” COVID-сертификат теперь можно сгенерировать на портале “Дія”

Получить сертификат с одной дозой можно с помощью электронной подписи.

“Авторизуйтесь на портале “Дія” с помощью электронной подписи; нажмите “Получить СOVID-сертификат” на главной странице или в разделе “Услуги”; подпишите согласие на обработку персональных данных электронной подписью; когда “Дія” найдет данные о вашей вакцинации в реестрах, вам поступит сообщение об этом на электронную почту”, – говорится в сообщении.

Раньше на портале “Дія” без биометрических документов можно было сгенерировать только “зеленый” сертификат, который выдают после двух прививок и завершения курса вакцинации.

Контекст:

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении “Дія”, теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса.

“Желтый” внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 действует 120 дней, “зеленый” – 365 дней.

На портале “Дія” COVID-сертификат смогут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, и те, кто не пользуется приложением “Дія”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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