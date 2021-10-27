СБУ проверяет возможное “финансирование терроризма” “Укрэксимбанком”

Об этом 27 октября сообщили в ОГПУ в ответ на запрос “Радіо Свобода”.

Производство было открыто после обращений нардепов, которые ссылались на расследование журналистов программы “Схемы”, отметили в прокуратуре.

7 октября “Схемы” опубликовали видеосюжет, в нем говорится о том, что “Укрэксимбанк” в апреле 2021 года выдал $60 млн кредита двум фирмам бизнесмена родом из оккупированной Горловки (Донецкая область) Сергея Брюховецкого. Его компании ведут деятельность в ОРДО и платят налоги оккупационной власти, выяснили журналисты.

Как сообщили “Схемы”, “Укрэксимбанк” выдал кредит Брюховецкому, чтобы он за эти деньги приобрел проблемный ТРЦ Sky Mall в Киеве, за который 10 лет идет борьба в нескольких юрисдикциях между эстонским инвестором Хилларом Тедером и киевским бизнесменом Андреем Адамовским.

ОГПУ открыл производство 19 октября по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма, совершенное организованной группой в особо крупном размере, что имело тяжелые последствия). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет и конфискацией имущества.

Контекст:

Журналисты программы “Схемы” заявили, что 4 октября на них напали в “Укрэксимбанке” во время записи интервью с тогдашним главой правления финучреждения Евгением Мецгером в его кабинете.

По словам работников СМИ, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований “Схем”. Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора “Схем” Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента. На ней слышно, как Мецгера спросили о возможном кредитовании госбанком лица, связанного с террористической организацией “ДНР”.

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы “Схемы” во время интервью.

К вечеру 5 октября наблюдательный совет “Укрэксимбанка” сообщил о начале проверки обстоятельств произошедшего.

6 октября Мецгер сообщил о сложении полномочий на время расследования инцидента с журналистами. Его отстранил набсовет финучреждения. От должностей отстранили также директора департамента банковской безопасности “Укрэксимбанка” Игоря Тельбизова и главу департамента информационной политики Владимира Пикалова, сообщили позднее в набсовете.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 6 октября заявил, что полиция приобщила к материалам расследования распространенное в СМИ видео конфликта. По его словам, расследование инцидента в банке не займет много времени. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заверила, что эта ситуация будет расследована и дело передадут в суд.

7 октября прокуратура сообщила о подозрении Мецгеру и Пикалову по ч. 1 и ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). СМИ писали, что, кроме Мецгера и Пикалова, подозрение подготовлено и Тельбизову. Потом Мецгеру сообщили еще и о подозрении в незаконном лишении свободы или похищении людей (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины).

11 октября Голосеевский райсуда Киева избрал меры пресечения трем фигурантам по делу о нападении на журналистов “Схем”: Мецгера и Пикалова отправил под ночной домашний арест, Тельбизову – меру в виде личного обязательства. В тот же день Набсовет “Укрэксимбанка” уволил Мецгера без выплаты выходного пособия.

23 октября правоохранители сообщили о подозрении начальнику управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны “Укрэксимбанка” – четвертому участнику нападения на съемочную группу “Схем”.

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