Мнение: Книга про то, что с нами происходит

(на книгу Сергея Морозова «Цивилизация. Машины. Специалисты»)

В рамках проекта Объявление для авторов

«А вы что, вирусолог?» Наверно, сегодня это самый модный вопрос, по крайней мере в соцсетях. Да и не только в вирусологии дело; это вообще самый модный «срезающий» вопрос – народ еще очень любит словечко «профессионал», типа, являешься ли ты профессионалом в сантехнике, чтобы рассказывать, как сменить прокладку в кране; являешься ли ты «настоящим профи» в рождении детей – чтобы рассказывать о воспитании трехлетки? И.т.д.

Но тут важно четко понять, какова мотивация вопрошающего. Что он хочет, к чему стремится, задавая такой вопрос? Казалось бы, ничего сложного: если ответ «да» (человек сказал, что он специалист, предъявил дипломы и регалии) – значит, можно ему поверить и принять его слова как руководство к действию. А если ответ «нет» – то, стало быть, на него можно махнуть рукой и его словам не придавать значения. Да – но есть ли что-то, что объединяет эти две реакции? Оказывается, есть: в том и другом случае главное – возможность не думать.

Если специалист – делаем, как он сказал; не специалист – плюем на его слова вообще. Это то, что называют сейчас «экономией мышления», а если точнее – перед нами стремление к его полной аннигиляции. Даже избитый мем, дошедший до нас из старого фильма про Штирлица – «информация к размышлению» – за долгие годы превратился для основной части публики в оксюморон, то есть абсурдное соединение несоединимых частей в одной фразе, вроде «холодного огня» или «жидкого льда». Современный человек массы не понимает – как это, «информация к размышлению»? Если есть информация – чего тогда думать? Размышлять приходится (и это очень тяжело и противно, да и страшно) только тогда, когда информации нет!

Людям сегодня (да и уже давно) не нужна никакая «информация к размышлению»; им нужна просто информация – куда идти, чего нести, что колоть, где отдыхать. Чтоб просто, четко, понятно. Размышлять – это «тратить энергию», а ее у нас мало, мы и так устали на работе. Проще говоря, запрос на информацию сейчас сводится к запросу на инструкцию. Ну а «информация к размышлению» – это для разведчиков…

Новая книга Сергея Морозова (хотя какая она новая? 2019 года!) как раз об этом «дивном новом мире», в котором правят бал «профессионалы», они же «специалисты», а безличная «неспециальная» масса послушно им внимает, в то же время агрессивно отказываясь воспринимать любого, у кого нет «корочек» и «сертификатов». Книга так и называется – «Цивилизация. Машины. Специалисты».

Фигура Сергея Морозова (хотя его мало кто знает) – на мой взгляд, исполинская. Он, как и Галковский – своего рода «дитя ЖЖ», ибо только благодаря Живому Журналу стал более-менее известен и обрел хоть какую-то аудиторию в чахлой российской блогосфере. Без соцсетей им было бы подняться много сложнее.

Галковский, конечно, более разносторонний и гораздо активнее в способах пиара; кроме того, он – «настоящий философ», поскольку может предъявить «корочку» об окончании целого философского факультета МГУ (правда, вечернего). Однако для человека, начитавшегося Морозова, сама идея, что философии можно «научить» (то есть что философия – это еще одна «специальность для профессионала») – звучит откровенным абсурдом. Научить философии нельзя, и даже другой фетиш народных масс – пресловутый «жизненный опыт» – тут едва ли поможет. По Морозову, философом можно только родиться – родиться с неповрежденным мозгом. Родиться НЕСПЕЦИАЛИСТОМ.

Морозов нигде об этом прямо не говорит, но, похоже, он знает, что ему это удалось. Он и есть – возможно, единственный – философ в нашем богоспасаемом Отечестве. Философ в изначальном смысле слова – то есть человек, размышляющий и познающий мир как целое, в его единстве, то есть – в единстве в том числе и во времени, разом в настоящем, прошедшем и будущем. Это, безусловно, представляется невозможным – как один человек может «мыслить мир»?? Но это, скажу лично от себя – жутко интересно! Мне даже кажется, что где-то в глубине души многие из нас тайно уверены – или были уверены в детстве – что, собственно, ТОЛЬКО ТАК и можно реально познавать что бы то ни было.

Морозов безнадежно и прекрасно нагл: он пишет свои книги о крахе цивилизации и о причинах такого краха – как будто он какой-нибудь Шпенглер. Пишет в ЖЖ, пишет и издает за свой счет тиражом 500 экз. (верстка – тоже его). На него, естественно, клеют ярлык «городской сумасшедший», да и понятно: как он может писать по философии, когда он даже на вечернем философском не учился?!

Но Морозова от сумасшедшего отделяет главное – он не сумасшедший. У него действительно неповрежденный мозг и поистине могучее системное мышление. Его книга – это социология истории, изложенная с поистине математической точностью. Он, естественно, как и положено философу – энциклопедист, но в его книгах покоряет не нагромождение фактов, а именно вот это понимание, «волшебный кристалл», которым он владеет.

Суть морозовского подхода (как я его понял) – противопоставление «универсального интеллекта» и «развития специальных способностей». В результате развития специальных способностей появляются специалисты, которые могут с блеском решать специальные задачи, и в результате их работы прогресс движется вперед – но за все приходится платить, и общество платит за это постепенной утратой универсального, то есть полноценного интеллекта, читай – понимания мира в его целостности. Общество постепенно распадается на, с одной стороны, все более и более утонченных специалистов (которые при этом утрачивают почти все остальные свои человеческие качества) – и на «массу», в которой торжествует классический «одномерный человек». Специалистам становится все труднее договариваться друг с другом – постепенно у них утрачивается даже общий язык, они перестают друг друга понимать; а одномерная масса и подавно утрачивает всякие смыслы и даже интересы, погружаясь на самое дно экзистенциального отчаяния, то есть бессмысленности существования: ей становится буквально нечем понимать – утрачиваются как понятия, так и способности к пониманию.

Так, по Морозову, приходит конец Цивилизации – и нам повезло присутствовать на одной из поздних стадий данного процесса (который, по нему же, необратим).

Читать Морозова невероятно увлекательно; его книга, по сути, детектив (правда, с серьезными элементами хоррора) – только действующие лица у него не помещики и дворецкие, а миры и цивилизации. Пожалуй, за последние лет 5 я не читал такой захватывающей книги. Я бы сказал и больше; увлекшись, я скажу, что «по уму» его книга должна была бы быть бестселлером, ее должны сметать с полок магазинов, обсуждать на ток-шоу в самый прайм-тайм, ведь его «отвлеченная философия» отвечает на вопросы, которые в нынешнем на вид абсолютно свихнувшемся мире волнуют каждого – «Что с нами происходит??» Причем «мы» в данном случае – это даже не Россия, это все человечество. Мы же видим – у кого еще остались глаза – что процессы стремительной деградации захватывают ВСЕ страны и континенты, не исключая даже «благословенный Запад»…

Но ничего этого не будет, конечно же. Почему – на этот вопрос также очень подробно и убедительно отвечает сам Морозов. Ведь как раз один из четких признаков этой повсеместной деградации общества – то самое «доверие профессионалам», они же – специалисты.

По сути, это один из парадоксов современного общества (Морозов, правда, называет его НЕ-обществом): людям более всего нужны ответы на ОБЩИЕ вопросы – но они же яростно отвергают тех, кто только и может дать на них ответы; а ведь на общий вопрос по определению может дать ответ только НЕ-специалист. Философия, другими словами, не нужна, как и философы (философы в том, уже утраченном смысле слова).

И добавлю еще чисто личное впечатление – я ведь видел Сергея в «Шоколаднице». Тут тот редкий случай, когда образ автора удивительно совпадает с ним самим. Это крепкий, веселый, широкоплечий человек с пышной, хотя уже совсем седой шевелюрой, с открытым лицом, такой весь мясистый, но не толстый, щедрой лепки! В общем, универсальный человек как он есть. Понимая, что его философские труды никак не могут служить для него источником пропитания, я спросил, как он зарабатывает на жизнь; ответ меня не удивил – Сергей ответил, что частенько подрабатывает… грузчиком. Книгу свою он сам сверстал и сам издал, а образование у него высшее – техническое.

В заключение я все же приведу несколько цитат – хотя сам Морозов, наверно, это бы не одобрил4 у него в книге есть замечание, что масса, поскольку чаще всего неспособна воспринять что-либо целостно, обычно предпочитает разъять целое на кусочки и припадать к ним по отдельности, не понимая ни связи, ни смысла… Второе затруднение – тексты настолько целостные и системные, что из них вообще трудно что-то выдергивать – цитаты затягивают, и хочется цитировать все дальше и дальше.

И тем не менее, при всем сказанном – местами там у него афоризмы невероятной красоты. Вообще, если вдуматься, Морозов – это такой наш отечественный Ницше.

Цитаты:

«Мандаризм (Власть технократии – С.) ориентирован на поддержание системы в максимально идеальном состоянии – теоретически. Обычно есть сущее – это то, что есть, и должное – это то, что должно быть. В мандаринской (технократической – С.) системе должное – это то, что есть. А сущее – это то, что мешает должному… Мандаризм – это высшая и последняя стадия социализма, что теоретически равно коммунизму. Тоталитаризм предполагает, кроме прочего, тоталитаризм идеи. Мандаризм (власть технократов) – это сгнивший тоталитаризм. Мандаризм предполагает тоталитаризм отсутствия идей…»

«Движитель всего социального и политического – это стремление привести сущее к должному. Но в массовом необществе сущее рассматривается как должное. Так что двигаться некуда, если только какие детали сделать получше. Мандаризм (технократия)– это бесконечный ремонт».

«Если присмотреться, то правящие кланы государством не управляют – правящие кланы на государстве паразитируют… могут принять только какой-нибудь дурацкий закон – но именно дурацкий, поскольку серьезный закон может повлиять на собственно большую машину, а это нельзя и страшно».

«Есть кланы и есть попавшая им в руки государственная машина. Кланы не понимают толком, как эта машина работает. По сути своей она работает в убыток, но менять в ней что-то невозможно: непонятно, что это вообще есть»

«Люди в госструктурах исполняют программы. Владельцы государства почти не могут менять программы, и вся их власть состоит в способности эти программы обходить; по сути это и есть административный ресурс» (блестяще!! – С.)

«Когда создается частная структура, куда передается исполнение государственного заказа за государственные деньги – это нельзя назвать предпринимательством. Это регулирование и распределение».

«Масса состоит из множества групп со своими специализированными интересами, не понятными никому, кроме представителей этих групп. Эти интересы иногда называют тараканами в головах… Тараканы в головах не могут договориться».

«Может ли масса взорваться? Взорваться может даже мука. Масса склонна к массовым психозам, и бунт – один из вариантов массового психоза. Масса способна на бунт, причем даже на бунт на пустом месте, без видимых причин. Масса способна на бунт как на реакцию на что-то. Но масса неспособна получить что-то существенное от своего бунта. Потому что у массы нет структур, и ей будут навязаны интересы тех, у кого структуры есть».

«К человеку подходит боевой суперробот и говорит: «будем есть полезную невкусную кашу? Не будем? Или посверлим зубы без наркоза? Боль? Или все-таки будем есть невкусную кашу?»Это кажется ненормальным – с роботом. Но если робота заменить на государственную программу, на принуждающую систему, которая «знает как надо»… (напомню – книга 2019 года, до ковида!! – С.)

И – мое любимое:

«Человек смотрит на людей и думает – какие же они идиоты. А люди смотрят на него и думают то же самое. В поздней цивилизации все они правы».

Сергей Морозов. Цивилизация. Машины. Механизмы (Москва, 2019).

Вся информация о том, как приобрести – здесь: https://sergeimorozov.wordpress.com/%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8/