 

Суд Цюриха постановил вернуть Украине золото КПСС, хранящееся в швейцарских банках

27.10.2021, 20:51, Разное
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Апелляционный суд Цюриха постановил вернуть Украине золотые слитки, вывезенные из СССР руководством КПСС.

Власти России назвали решение политическим и заявили о готовности обжаловать его в Верховном суде Швейцарии.

По оценкам экспертов с 1956 по 1982 гг. руководство КПСС вывезло в Швейцарию более 30 тонн золота. В 1983 году Политбюро отказалось от этой практики, так как советское руководство остро нуждалось в деньгах для финансирования социальных программ.

Суд Цюриха постановил вернуть Украине золото КПСС, хранящееся в швейцарских банкахО богатстве, хранящемся в в швейцарских банках, стало известно благодаря расследованию Bellingcat, опубликованному в мае 2014 года. Россия, как правопреемник СССР, заявила о своих правах на «золото партии». Однако, и украинские власти обратились к швейцарским банкам с аналогичными претензиями.

– Апелляционный суд Цюриха постановил, что банки UBS и Credit Suisse должны передать золото КПСС украинскому государству, – сказала глава судейской коллегии Паулина Хофмайер-Руттен.

Свое решение суд обосновал тем, что большая часть слитков была вывезена по личному приказу политических лидеров, идентифицировавших себя с Украиной: Никитой Хрущёвым и Леонидом Брежневым.

– Хотя руководящая роль КПСС и была закреплена в Конституции СССР, с юридической точки зрения это была всего лишь одна из многочисленных общественных организаций, — говорится в постановлении.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила серьезную озабоченность по поводу постановления швейцарского суда.

– Сначала нас лишили олимпийского золота по художественной гимнастике, теперь же волна русофобии докатилась и до золота КПСС, — написала дипломат в своем twitter.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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