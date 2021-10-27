Что ждет каждый знак зодиака в два последних месяца года

Конец года уже близок. Однако еще не поздно поменять свою жизнь и определить совершенное новое направление для нее. К тому же мы никогда наверняка не знаем, что именно подготовила нам судьба. Впрочем, звезды могут дать нам подсказку, рассказать, к чему стоит быть готовыми. Хотите узнать, что ждет именно вас? Читайте гороскоп на ноябрь и декабрь!

Овен

Ноябрь для вас – время достижения целей. Но это не значит, что сейчас вы должны перестать считаться с мнением тех, кто вас окружает, идти по головам и напирать. Вы должны быть достаточно терпеливы и внимательны, только так вы сможете добиться тех целей, которые ставили перед собой. Звезды дают полезный совет: постарайтесь как можно больше взаимодействовать с людьми. В ноябре вы можете обрести новых друзей, которые будут идти с вами долгие годы.

Декабрь – лучшее время для завершения всех рабочих дел. Проявите всю свою ответственность, не допускайте даже незначительных ошибок, иначе лишитесь премии. Каждую свободную минуту посвящайте своей семье. Кстати, говорят астрологи, в это время лучшим способом укрепления взаимоотношений будут совместные походы по магазинам, приобретение новогодних украшений, продумывание праздничного меню. А вот чего не стоит делать, так это искать вторую половину: отношения, которые вы начнете в конце этого года, не продлятся долго.

Телец

В ноябре представители этого знака зодиака могут расстроиться из-за сложностей на работе и в семье. Если в первом случае причиной будут разные способы достижения общей цели, то во втором всему виной – финансовые планы. Астрологи не исключают вероятность интриг против вас: из этой войны вы сумеете выйти победителем, кроме того, поймете, что за люди вас окружают. Ближе к концу месяца вам придется посмотреть на происходящее с другой точки зрения.

Декабрь для вас – время проявления терпения. Вас ждет большой объем работы, к тому же придется помочь коллегам, которые поддерживали вас на протяжении всего года. Отдельного внимания, говорят астрологи, заслуживают новогодние подарки. Постарайтесь подобрать для каждого что-то особенное, избегайте шаблонных сюрпризов. Звезды предупреждают: завязывание романтических отношений на корпоративе – плохая идея!

Близнецы

В ноябре, говорят астрологи, вам придется хитрить, проявлять коварство и изворотливость. И все только ради того, чтобы достичь своих целей в самых разных сферах жизни. Старайтесь не переступать границы дозволенного, ведь уже в конце месяца вы можете столкнуться с тем, что люди просто перестанут с вами общаться. Постарайтесь не изводить коллег и близких людей, это не очень хорошо скажется на вашей репутации. Не поддавайтесь на провокации, будьте готовы к сложностям в конце месяца.

Впрочем, все неприятности закончатся уже в декабре: вы успешно завершите все дела на работе, захотите сменить имидж, будете больше времени проводить с родными. Чрезмерно расслабляться не стоит – сохраняйте спокойствие и осторожность во всем, что происходит в вашей жизни. В новогоднюю ночь будьте внимательны: скользкие дороги и крепкие напитки нередко приводят к вывихам и ушибам.

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Рак

Ноябрь – лучшее время для достижения вершин: как социальных, так и карьерных. Однако, отмечают астрологи, некоторые победы не подарят вам никакого удовлетворения. Часть доходов в этом месяце звезды советуют потратить на страховку жилья и здоровья, безопасность вашего жилища. Хорошо будут складываться отношения с окружающими, вы со всеми сумеете найти общий язык. В конце ноября вы получите вознаграждение за реализацию прошлых проектов.

В декабре вы можете начать ругаться с домочадцами. Причина – подготовка к новогодней ночи. Ваши взгляды на меню, список приглашенных и подарки будут кардинально отличаться. Впрочем, в целом на отношения это не повлияет, главное – находить компромисс. В последний месяц года следует позаботиться о себе и своем здоровье: проверьте органы пищеварения.

Лев

В ноябре вам придется посвятить немало времени работе. Возможно, вам придется отказаться от выполнения бытовых и социальных задач, что приведет к конфликтам в семье. Для решения проблем в этом месяце вы будете давить на окружающих, добиваться целей с помощью своего авторитета и манипуляций. Если вы хотите чего-то достичь, постарайтесь не настраивать против себя окружающих. Конец ноября – отличное время для расслабления и отдыха.

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В декабре не обращайте внимания на злопыхателей и завистников: они могут говорить в ваш адрес все, что угодно, но никогда не приблизятся к тому успеху, которого удалось добиться вам! Не раздражайтесь, не нервничайте и не расстраивайтесь. Вместо этого проводите время с любимыми и родными, отдыхайте, наслаждайтесь выполнением работы по дому. Материальных проблем не предвидится, а вот в семье могут быть конфликты. Чтобы их не допустить, не флиртуйте с представителями противоположного пола.

Дева

Предпоследний месяц уходящего года – время достижения давно намеченных целей. Астрологи говорят: у вас значительно увеличится доход, вы сможете приобрести то, что прежде не могли себе позволить. Ваши враги внезапно проявят благосклонность к вам, вы сумеете наладить отношения с теми, с кем когда-то повздорили. Однако в конце месяца ссоры могут вспыхнуть с новой силой – не позволяйте этому произойти.

Самое главное в декабре – постараться соблюдать гармонию между всеми сферами жизни. Не перегружайтесь на работе, не берите на себя чрезмерное количество дел. Подготовку к праздникам звезды советуют начать заранее. Кстати, скупиться при выборе подарков нельзя: все потраченное вернется к вам в двойном размере! Если вы чувствуете, что слишком напряжены и не можете расслабиться, сделайте себе чай с лавандой, ромашкой или мелиссой.

Весы

Несмотря на то что вы неконфликтный человек, в ноябре вам придется спорить и ссориться. Только так вы сможете решить сложные вопросы. Не поддавайтесь искушению отложить их решение на потом: они так и останутся нерешенными! Иногда открытое столкновение – путь к личностному и профессиональному развитию, вероятно, окружающие вас люди посмотрят на вас совершенно по-новому. Астрологи также говорят о том, что в первой половине ноября вы осуществите давнее желание, в этом поможет близкий друг.

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В декабре займитесь приведением в порядок всех документов и отчетов, в противном случае останетесь без премии. Кстати, звезды говорят о том, что большую часть доходов вы получите из неофициальных источников. Вам могут вернуть старый долг или оплатить какую-то разовую работу.

Праздники и каникулы следует провести в кругу самых близких людей. А вот людям одиноким лучше отправиться в небольшое путешествие: не исключено, что вы встретите свою вторую половинку.

Скорпион

Фортуна будет к вам благосклонна в ноябре: вы сможете неплохо подзаработать, начать новый, крайне интересный, проект, получить повышение. Вы сможете проявить все свои таланты, и они точно не останутся незамеченными. Не забывайте и о самоанализе: он поможет разобраться в себе и улучшит настроение.

В конце года вы поставите перед собой грандиозные цели. Постарайтесь не терять связи с реальностью, не перетрудитесь: выгорание и усталость еще никого не делали счастливыми. А еще не забывайте выполнять свои прямые обязанности, от этого будет зависеть ваше материальное благополучие. Кстати, деньги могут привлекать к вам потенциальных партнеров – внимательно изучайте тех, кто предлагает вам отношения.

Стрелец

Для того чтобы заполучить хоть немного внимания со стороны людей, которые вам интересны, вы будете идти на риск и совершать необдуманные поступки. Звезды предупреждают: этого для достижения цели может быть недостаточно. Вместо этого постарайтесь проявлять свои навыки, положительные качества и знания. Ноябрь может быть депрессивным месяцем, вас может охватить отчаяние, вам будет казаться, что вы не способны добиться чего-то. Ближе к концу месяца это состояние сменится желанием взять все в свои руки и смело двигаться вперед.

В декабре вам все будет по плечу благодаря вашему упорству и интеллекту. Вы легко будете добиваться своих целей, отлично справитесь с задачами, которые поставит перед вами руководство. Постарайтесь быть внимательнее при работе с документами: в конце года увеличивается риск совершения ошибок.

Козерог

Предпоследний месяц этого года будет невероятно продуктивным. Вы сможете разработать грандиозные проекты и осуществить их! Это принесет не только моральное удовлетворение, но и финансовое благополучие, а также подарит новых друзей и единомышленников. Благодаря своему дару убеждения вы сможете расширить зону своего влияния, найдете щедрых спонсоров для новых проектов.

В декабре нужно быть внимательными ко всему, что вы делаете. Только так можно избежать провала. В конце года не будьте расточительны, откажитесь от азартных игр. Хотите восстановить силы и хорошо провести время? Будьте рядом со своей семьей! Одиноким представителям знака астрологи не советуют начинать новые отношения.

Водолей

Ноябрь – непростое время, но, преодолев трудности, вы получите то, о чем мечтали с начала 2021 года! Конечно, без неудач и ошибок не обойдется, но они будут настолько незначительными, что практически не повлияют на вашу жизнь. Начиная с середины месяца вам следует крайне внимательно относиться ко всему, что вы хотите сказать: взвешивайте каждое слово, ведь вы ненароком можете обидеть близкого человека. В декабре вы можете познакомиться с людьми, которые станут вашими лучшими друзьями или партнерами в деле, которое вы хотите начать. Не забывайте уделять время детям и второй половинке, а Новый год встречайте в шумной компании!

Рыбы

Наконец-то вы поставите на первое место себя, свои цели и интересы. Правда, проявлять чрезмерную агрессию не стоит: вы не должны быть душкой, но и срываться на окружающих не следует. Вместо этого займитесь самоанализом, определите, чего вы хотите добиться в ближайшем будущем, поставьте цели, запишите свои главные мечты и продумайте план их осуществления.

Декабрь будет неспокойным, вы будете зацикливаться на мелочах и переживать из-за них. Кроме того, вы захотите провести Новый год по-особенному, но вам постоянно будет казаться, что у вас ничего не получается. Выдохните, обратитесь за советом к близкому человеку и не старайтесь сворачивать горы!