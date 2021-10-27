 

ФСО предложила запретить кататься на велосипеде и роликах по Красной площади

27.10.2021, 20:38, Новости дня
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Ввести запрет хотят из-за появления новых технических средств, пользующихся популярностью, рассказали в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

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На портале regulation.gov.ru опубликован проект, согласно которому будут внесены изменения в правила посещения Московского Кремля. Их хотят дополнить пунктом о запрете посещения Александровского сада и Красной площади на велосипедах, самокатах и роликовых коньках.

Проект разработан в целях повышения уровня безопасности тех, кто посещает музей-заповедник «Московский Кремль», Красную площадь, Александровский сад и другие территории, непосредственно прилегающие к Московскому Кремлю.

«Дополнение правил необходимо в связи с появлением многих новых технических средств», – сообщил в интервью ТАСС начальник отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов.

Последние изменения в правила посещения вносились в апреле. Так, теперь туристы могут посещать Кремль только с небольшим прогулочным рюкзаком, с прозрачными пластиковыми емкостями с питьевой водой, неалкогольными напитками, продукты питания должны быть в прозрачной упаковке. Правила упростили требования к посетителям.

До сих пор нельзя брать с собой при посещении животных, оружие, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, радиоактивные и другие опасные вещества, велосипеды. 



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