 

Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против РФ

27.10.2021, 20:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыШвейцария присоединилась к санкциям ЕС против России, которые предполагают введение ограничений из-за «нарушения территориальной целостности Украины».

В санкционный список внесены восемь граждан России, который введен из-за «аннексии Крыма», документ опубликован на официальном сайте государственного секретариата по экономическим делам, информирует Lenta.ru.

В список попали российские судьи, прокуроры и другие сотрудники правоохранительных органов, исполняющие обязанности на территории Крыма.

11 октября Европейский Совет ввел санкции в отношении еще восьми лиц за активную поддержку действий и реализацию политики, которая может навредить.

Теперь в общем списке людей, находящихся под санкциями, значатся 185 физических и 48 юридических лиц.

Ранее сообщалось, что Евросоюз на год продлил санкции против ответственных за распространение и применение химического оружия. В список попали несколько граждан России.

Ограничения коснулись тех, кто разрабатывает и применяет химоружие, а также тех, кто оказывает финансовую, техническую и материальную поддержку. 



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