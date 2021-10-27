 

На таможне в Ленобласти пересчитали зубы динозавров

27.10.2021, 20:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗубы и когти динозавров и коллекционные известняковые плиты изъяли пограничники на таможне в Ленинградской области, информирует пресс-служба СЗТУ.

Отмечается, что провезти пытались незадекларированные предметы коллекционирования. Машину с прицепом остановили сотрудники таможенного поста МАПП Брусничное Выборгской таможни.

«Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию)», – передает РИА Новости со ссылкой на сообщение.

В пресс-службе сообщили, что водитель предъявил документы о перевозке за границу сборного груза, который состоял из обработанных полированных зубов и когтей динозавров, известняковых плит и реплики окаменелого черепа саблезубой кошки.

При пересчете выяснилось, что предметов оказалось больше того, что было указано в документах. Вместо 394 зуба динозавра оказалось 445, известняковых плит было 33, а не 29.

Специалисты заявили, что все предметы – это редкие коллекционные образцы, которые могут представлять интерес для науки и относятся к культурным ценностям. Рыночная стоимость товара составила 383 596 рублей.



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