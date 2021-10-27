 

Новая зона отдыха и спорта появилась рядом со стадионом “Юность” в Москве

27.10.2021, 20:30, Разное
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В Москве районные зоны отдыха превращаются в современные и комфортные общественные пространства. За последние 10 лет в столице благоустроили 765 таких мест. Их общая площадь – 18,5 тысячи гектаров.

Недавно столичные коммунальщики привели в порядок территорию стадиона “Юность”, который находится в Северном Медведкове. На улице Грекова между корпусами школы №1506 появилось новое общественное пространство. Рядом находящиеся дворы тоже благоустроили.

Было обновлено покрытие стадиона, заменены трибуны. Рядом появилась площадка для игры в баскетбол и волейбол. На спортивной площадке установили новые турники для тренировок и столы для игры в пинг-понг. Также у стадиона оборудовали сцену для уроков на свежем воздухе и школьных мероприятий.

Территория возле спортивного объекта стала зеленее и опрятнее. Лестничные спуски стали комфортными для маломобильных граждан.

“После обновления стадионом, как и прежде, будут активно пользоваться не только школьники, но и местные жители”, – отмечал мэр Москвы Сергей Собянин летом.

Напомним, благоустройство стадиона “Юность” началось в апреле этого года. До конца 2021-го в Северном Медведкове планируют привести в порядок территории детского сада на Полярной улице, Медведковского пруда и несколько дворовых территорий.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о строительстве футуристичного технологического центра в этом районе. Семиэтажное здание площадью 25 тысяч квадратных метров возведут на Чермянской улице. Здесь будут производственные и технические помещения, зоны погрузки и разгрузки. На последнем этаже сделают зону администрации и оборудуют бытовые помещения.

Одну из стен здания полностью застеклят витражами, а под ними расположат второй контур фасада в виде металлической сетки на каркасе. Центр подсветят светодиодными лентами, напоминающими очертания микросхем. По словам главного архитектора Москвы, получился образ словно из фантастического фильма. Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена. Возле здания будет два контрольно-пропускных пункта.



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