Володин поручил проработать ко второму чтению законопроект о жилье для детей репрессированных

После решения Конституционного суда о необходимости изменения норм закона “О реабилитации жертв политических репрессий” правительство внесло законопроект на рассмотрение Госдумы. В ноябре 2020 года депутаты приняли нормативно-правовой акт в первом чтении.

Сейчас парламентарии продолжают работу над законом, сообщил в ходе заседания Совета Госдумы 27 октября глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил первому вице-спикеру Александру Жукову вместе с правительством обсудить подготовку документа ко второму чтению. Необходимо выслушать и рассмотреть все аргументы, подчеркнул он.

По словам спикера, после первого чтения парламентарии отложили принятие решения, чтобы учесть в проекте закона мнение самих детей репрессированных.

“Но работа не останавливается. Мы слышим людей и ищем наиболее эффективное решение данного вопроса”, – сообщил Володин.