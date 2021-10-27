 

FT сообщила, что «Газпром» предложил Молдове скидку на газ

27.10.2021, 20:28, Разное
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…в обмен на изменения в договоре с ЕС. В Кремле это отрицают.

«Газпром» предложил Молдове предоставить скидку на российский газ, если Кишинев изменит соглашение о свободной торговле с Евросоюзом и отложит выполнение договоренностей о реформах энергетического рынка. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, «Газпром» также добивался того, чтобы Молдова отсрочила выполнение договоренностей, нацеленных на либерализацию газовых рынков и усиление конкуренции. Собеседники FT утверждают, что после назначения нового президента Молдовы — Майи Санду — РФ пытается оказывать давление на страну при помощи переговоров по газу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в переговорах РФ и Молдовы по газу нет политизации.

«Есть потребность, есть коммерческое предложение, есть предлагаемая скидка, есть также проблема аккумулированного долга. Все это носит коммерческий прикладной характер, никакой политизации здесь нет и быть не может», — прокомментировал он публикацию FT.

На прошлой неделе стало известно, что российско-молдавские переговоры по поставкам газа закончились безрезультатно. По данным СМИ, РФ предложила Молдове скидку размером 25%, но представители последней настаивали на 50%, ссылаясь на нехватку средств. После этого «Газпром» пригрозил остановить поставки газа в Молдову, если она не выплатит долг в размере 709 млн долларов.

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После этого в Молдове ввели режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране. Он действует с 22 октября по 20 ноября.

На фоне отсутствия договоренностей с «Газпромом» молдавская госкомпания Energocom договорилась с польской PGNiG о пробных поставках 1 млн кубометров газа. Это первая покупка Молдовой газа не из России. На следующий день страна также договорилась о поставках газа с компанией Vitol из Нидерландов.

Источник: Новая газета



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