В Сети показали внедорожник Toyota Land Cruiser 300 в кузове пикап

В Сети продемонстрировали новое исполнение флагманского внедорожника Toyota Land Cruiser 300.

Данный экземпляр до сих пор активно обсуждается пользователями. Напомним, внедорожник исполнен на платформе TNGA GA-F. Вместе с тем новый экземпляр имеет внешний вид, схожий с оригиналом, однако изменения коснулись решетки радиатора, светодиодной оптики. Также частичные обновления коснулись бамперов. Показанный экземпляр предложен в виде пикапа, которые имеет еще более узкую оптику.

Вместе с тем в начальном исполнении под капотом установлен 3,5-литровый бензиновый агрегат, который выдает 389 л.с. Заявлено, что автомобиль приводится в движение десятиступенчатой автоматической трансмиссией. В продажу вышли версии с полным или задним приводом.