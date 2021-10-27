 

Игровая Тимура Юнусова – Личное мнение

27.10.2021, 20:04, Разное
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Тимати показал свою новую 650-метровую квартиру. Редко его хвалю, но тут не могу удержаться: очень понравилось.


 Фото: Соцсети

Поехали!

Хороший 40-летний мальчишка — беззлобный, безвредный, открытый — играет на рояле.

https://t.me/lenamiro/10033

Вокруг — игрушки, которые кто-то когда-то решил считать предметами современного искусства.   Совершенно справедливо решил, я считаю, но сути дела это не меняет: для Тимура это — прежде всего, игрушки.


Фото: Соцсети

У него — много игрушек. Я бы даже сказала, что очень много.  


Фото: Соцсети

 Мне, как в чём-то инфантильному, не любящему обременять себя бытом и скучными обязанностями человеку, такое, конечно же, по душе. Я, как и Тимур, люблю играть: он — в фигурки, я — в слова. Я же всё-таки поумнее буду.

 В спальне у Тимурки — тоже весело: отличная детская хоть для 4-летнего, хоть для 40-летнего пацана.


 Фото: Соцсети

Гостиная — весёленькая, и я это говорю совершенно без издёвки. Весёленькая, стильная, ультрасовременная. Входишь в такую — и сразу хорошее настроение. Яркие цвета радуют глаз, нейтральные — успокаивают нервы.


  Фото: Соцсети

Смотрю на всё это — и душа поёт: живёт же человек! Живёт в своё удовольствие, превратил двухуровневую квартиру в игровую, назвав всё это у себя в голове галереей современного искусства.

  Увлекается сёрфингом, путешествует в компании красивых, длинноногих девушек, ходит в окружении бодигардов. Мальчик-босс такой: вежливый, воспитанный. Мамина, как говорится, радость.

  Хорошо устроился в жизни. Всем бы так!

Завидуете?

Понравилась квартира? Почему?

Источник: Лена Миро



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