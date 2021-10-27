В Украине от COVID-19 вакцинированы более 15 тыс. украинцев младше 18 лет – данные СНБО

В возрасте 12–15 лет минимум одну дозу вакцины получили 2336 человек, а в возрасте 16–18 лет – 12 073 человека.

Скриншот: health-security.rnbo.gov.ua

Всем им вводили вакцину Comirnaty от Phizer/BioNTech.

Контекст:

17 октября начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан говорил, что Минздрав планирует начать вакцинацию от коронавируса подростков от 14 лет. “Продолжается период оформления документов, именно этот контингент необходимо уже сегодня вакцинировать”, – сказал он.

Главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Игорь Кузин сообщал в интервью телеканалу “Дом” в интервью, которое было опубликовано 22 октября, что пока массовая вакцинация подростков от коронавируса не планируется, но она разрешена в отдельных случаях. “Сейчас основная стратегия, которую мы используем, – что вакцинация подростков уже разрешена, но разрешена только в двух случаях. Во-первых, когда есть ребенок от 12 до 18 лет со сложными сопутствующими заболеваниями, преимущественно неинфекционными. Это может быть онкология или инвалидность в результате какой-то другой болезни”, – сказал он.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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