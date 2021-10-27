Экс-заведующий реанимацией клиники “Борис” после посещения Саакашвили: Пока ситуация не критическая. Но без обследования и лечения это может плохо закончиться

Он сообщил, что ему удалось пообщаться с Саакашвили примерно полчаса.

“Как врача меня непосредственно к нему не допустили, я был как визитер и представитель украинского парламента. Он сказал, что с сегодняшнего дня отказался от медицинского сопровождения, потому что ущемляются его права на защиту. Внешне он чуть осунулся, похудел. Но на расстоянии трудно понять, в каком именно физическом состоянии человек: мы разговаривали через стеклянную перегородку. Пока ситуация не критическая. Но если он не будет получать обследование и лечение, это может плохо закончиться. Он не в упадке, настроен на борьбу. Обсудили общественно-политические события в Украине, он интересовался деятельностью офиса реформ, Верховной Рады”, – сказал Перебийнис.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.

Украинские власти заявили, что будут добиваться возвращения Саакашвили в Украину.

Сегодня, 27 октября, Саакашвили посещала украинский омбудсмен Людмила Денисова. Она сообщила, что Саакашвили не смогут оперативно помочь в случае серьезного ухудшения здоровья. По словам омбудсмена, Саакашвили продолжает отказываться переезжать в тюремную больницу колонии №18. Она также отметила, что законодательство Грузии позволяет принудительно кормить голодающего заключенного, но если такое случится, это будет нарушением Конвенции о правах человека и основных свобод.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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