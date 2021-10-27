 

Мнение: Доктор, меня опять игнорируют

27.10.2021, 19:46, Разное
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Между тем. Украина отменяет запрет на поставку электроэнергии из России и Белоруссии уже с ноября.

Украинская Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не будет продлевать на ноябрь запрет на импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами Энергетического сообщества, то есть из России и Белоруссии, в связи с низкими запасами угля и угрозой дефицита электроэнергии, сообщил "Интерфаксу" высокопоставленный источник в правительстве Украины.

"Регулятор уже определился с решением – он не будет запрещать импорт из России и Белоруссии на ноябрь. Когда в сентябре принимали решение о запрете импорта на октябрь, говорили о том, что это не составляет угрозы энергосистеме и потребителям, а в дальнейшем будем определяться в зависимости от уровня подготовки к ОЗП. Сами знаете, какие у нас запасы угля", – отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, НКРЭКУ в мае установила запрет на импорт электроэнергии из РФ и Белорусии сроком до конца сентября, затем он был продлен на октябрь. Решение принято в связи с планами Украины присоединится в среднесрочной перспективе к энергосистеме континентальной Европы ENTSO-E и выйти из параллельной работы с энергосистемами Беларуси и России.

У регулятор есть предусмотренное законодательством право не продлять запрет импорта из стран – не членов Энергетического сообщества.

Доступная пропускная мощность межгосударственных сечений на ноябрь 2021 года для импорта электроэнергии из РФ составляет 2200 МВт, из Беларуси – 900 МВт, следует из материалов НЭК "Укрэнерго".

Несколькими днями ранее источник агентства в правительстве отмечал, что ситуация с принятием решения о запрете импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии неопределенная. "С одной стороны, учитывая низкий объем угля на ТЭС, есть угроза дефицита электроэнергии и отключений потребителей, с другой – разрешить импорт выглядит, мягко говоря, нелогичным с политической точки зрения. Ведь и министр энергетики, и глава НКРЭКУ неоднократно заявляли, что надеются, что импорта из этих стран уже не будет", – сказал он.

https://www.interfax.ru/business/799846 – цинк

Неудобно получилось. Энергетическая незалежность такая незалежная.



С моей точки зрения, в этом вопросе разрешение на экспорт электроэнергии на Украину необходимо выдавать (если вообще необходимо) как минимум лишь после того, как Зеленский признает Лукашенко и вернет Андрея Косяка. Не признает и не вернет, пускай катится на "европейский энергорынок".

Источник: Colonel Cassad



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