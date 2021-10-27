Эксперт: Для получения дешевого газа Молдавии надо подумать об уступках России

«Конечно, публично Газпром не станет говорить, что занимается вопросом Приднестровья. Но в государственной деятельности энергетические и политические вопросы могут быть тесно переплетены», – сообщил газете ВЗГЛЯД экономист Станислав Митрахович. Ранее западная пресса назвала условия Газпрома по скидке на газ для Молдавии.

«Не исключено, что один из вариантов, который устроит Газпром – это коррекция евроинтеграционного курса Молдавии как в энергетике, так и в приднестровском урегулировании», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«Переговоры идут, но со скрипом. Предлагаются различные компромиссы. Но процесс осложняют сторонники «минимизации» сотрудничества Молдавии и России, которые пытаются представить Газпром в негативном свете. Возможно, кстати, что утечку данных с переговоров устроил сам Кишинев, чтобы показать, как Москва требует уступок политического характера. Ну и что? Если Молдавия считает себя суверенной и самостоятельной страной, пусть принимает решение. Хочет более дешевый газ? Придется подумать об уступках России», – полагает Митрахович.

«Возможно, кишиневским руководителям не стоит больше ездить на сомнительные мероприятия, носящие антироссийский характер. В этом случае Москва пойдет на компромисс по ценовому вопросу. Но если Кишинев не готов к диалогу по этим вопросам, пусть готовит деньги для возвращения долга Газпрому. Или просит скинуться своих западных партнеров – Еврокомиссию, Украину и других», – допустил экономист. «Кишинев сейчас находится в очень тяжелом положении, он рискует остаться без газа в холодную зиму. Даже если люди там и не замерзнут в прямом смысле слова, экономике будет нанесен колоссальный удар. Поэтому пускай в Кишиневе думают не о том, как «сливать» данные переговоров с Москвой, а о том, как с ней договориться», – заключил он.

Как сообщили в среду источники Financial Times, Газпром предложил Кишиневу скорректировать соглашение о свободной торговле с Евросоюзом в обмен на более дешевый газ. По данным издания, Газпром хотел, чтобы Молдавия отложила выполнение правил ЕС, которые требуют либерализации газовых рынков и усиления конкуренции, передает «Коммерсант». По словам источников, Кремль рассматривает переговоры по газу как часть более широкого политического урегулирования с Молдавией после того, как президентом страны стала Майя Санду, выступающая за развитие отношений с Евросоюзом.

Напомним, ранее переговоры РФ с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. В Москве предупредили, что с 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.

Тем временем вечером в среду власти Молдавии сообщили о возобновлении переговоров о закупке вакцины «Спутник V». Как объявила министр здравоохранения Алла Немеренко, «для нас очень важно, чтобы граждане, которые выбирают определенный препарат, имели к нему доступ», передает ТАСС. «Политические аспекты нас не интересуют. Надеемся как можно скорее подписать контракт о закупке», – добавила она.