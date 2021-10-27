Роскомнадзор составил новый протокол в отношении Google

Компании может грозить штраф, который составит до 10% годового оборота, сообщается на сайте службы.

«Роскомнадзор 27 октября составил административный протокол в отношении американской ИТ-компании Google LLC за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию.

В релизе говорится, что видео-хостинг Youtube, входящий в состав компании, уже не раз отказывался выполнять требования РКН по удалению запрещенных материалов.

Ранее сообщалось, что американская компания оплатила все штрафы, назначенные российскими судами. О точной сумме выплат не сообщалось, но позже глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал, что сумма составила 32,5 млн рублей.

Компания удалила не весь запрещенных контент. Замглавы РКН Вадим Субботин говорил о том, что ведомство через суд будет взыскивать штрафы за повторное неудаление информации.