Мнение: Будем надеяться

Песков на последнем брифинге сказал довольно любопытную фразу: «По-прежнему будем надеяться на то, что режим нерабочих дней будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации».

«Будем надеяться» – это, прямо скажем, сомнительное и шаткое основание для принятия решений. Любых решений. Но оно же означает, что у режима попросту нет рабочей модели реагирования на происходящее. Поэтому он продолжает упорно применять все те же самые меры, которые не дали положительного результата в прошлом. Аргументы типа: «мы ввели ограничения, и сумели снизить уровень заболеваемости» – для совсем безмозглых, так как заболеваемость носит цикличный характер, а потому ограничения и локдауны никакого влияния на нее не имеют.

На самом деле сейчас крайне сложно что-либо сделать, и это факт. Само по себе государственное преступление, которое и привело к нынешней катастрофе, было совершено в марте 20 года, когда Путин объявил «нерабочие дни». Я полагаю, что «преступление» – крайне мягкое слово, которое можно применить к тому, что сделал этот человек. По сути, это было третье решение, которое и стало той самой соломинкой, переломившей хребет стране.

Первые два решения — это майские указы 2012 и 2018 годов, на основании которых систему здравоохранения начали безжалостно уничтожать. Третье решение — март 2020 года, когда решением Путина была отброшена вся работавшая ранее система мер по предупреждению, предотвращению и противодействию инфекционным заболеваниям. Фактически это был последний удар в крышку гроба российскому здравоохранению.

До первого российского локдауна в стране действовали работающие методические указания, регламентирующие порядок действий санитарных, эпидемиологических служб, системы здравоохранения и государственных органов в периоды инфекционных вспышек и эпидемий. Включая, кстати, и само определение эпидемической ситуации. Разговоры о том, что ковид — это нечто особенное, а потому к нему не применимо то-сё, пятое-десятое — полное непонимание сути системных мер. Они вообще не рассчитываются на конкретные заболевания. В конце концов, пресловутый «птичий грипп», «свиной грипп», «атипичная пневмония» тоже были вроде бы не совсем тривиальными ОРЗ, а с особенностями. И как-то справились. Именно потому, что система сработала. Система, которую создавали люди, не в пример умнее нынешних пигмеев.

Путин в марте 20 года ее уничтожил, объявив мутные и нигде ни в каком нормативном документе не упомянутые «нерабочие дни». Не знаю, какой он там юрист, но одна его известная фраза, где он презрительно отозвался о «СниПах-хрипах» лучше всего характеризует понимание этого человека в области системных мер. Я в который раз повторяю одну и ту же фразу — человек с психологией районного уполномоченного (и с его же потолком) вдруг был вознесен на вершину управления. Но страна — не районный околоток, только большой. Это иной по качеству и уровню управления субъект. И если человеку даже двадцати лет не хватило, чтобы понять свою неспособность к такому масштабу управления, то почему нас должны удивлять результаты его «деятельности»?

Мы существуем в ситуации разрушенного здравоохранения на уровне инфраструктуры и в ситуации разрушенной системы мер противодействия инфекционным заболеваниям. И осторожные намеки Пескова «Будем надеяться» – это фактически понимание банкротства этой братии. Они своей непроходимой тупостью и невежеством довели страну до коллапса, и теперь просто что-то делают, чтобы изображать бурную деятельность. А тот, кто отвечает за всё, привычно прячется по погребам, разводя руками и кивая на других. На нас кивая — это мы виноваты, что у нас такое происходит. А он — весь в белом. И не только он. Они все, кто помогал ему добивать страну.

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