«Тануки» попросила прокуратуру проверить сторонников «Мужского государства»

….на причастность к финансированию экстремизма.

Представители сети ресторанов «Тануки» подали заявление в прокуратуру и суд Нижегородской области с просьбой проверить на причастность к финансированию экстремизма всех, кто перечислял деньги «Мужскому государству»*. Об этом сообщает РБК.

Директор по маркетингу «Тануки» Станислав Колосков рассказал изданию, что компания подала заявление, чтобы заблокировать «Мужскому государству» доступ к донатам сторонников. Он отметил, что участники и рекламодатели этой организации должны понимать, что «это на самом деле уголовная ответственность, которая может повлечь за собой определенные риски».

«После того как признали «Мужское государство» экстремистской организацией, логично, что все финансирование, которое идет в поддержку групп, каких-либо постов, — это все финансирует экстремистскую деятельность», — пояснил Колосков.

По данным телеграм-канала Baza, «Тануки» также подала иск на 158 тыс. рублей о возмещении ущерба, который ей нанесла акция сторонников «Мужского государства». Летом этого года Поздняков призывал своих подписчиков «наказать» сеть ресторанов из-за постов с темнокожими людьми и радужной символикой в их соцсетях и делать фейковые заказы. В августе участники «Мужского государства» также сообщали в полицию о «минировании» ресторанов «Тануки». Тогда же представители организации требовали от рестораторов извиниться и удалить публикации, а после отказа «объявили войну».

«Мы посчитали убытки ресторанов Нижнего Новгорода и подали на возмещение непосредственно к Позднякову, потому что у нас есть прямое доказательство, все скриншоты из его групп, как он травит на нас своих подписчиков для того, чтобы они осуществляли фейковые заказы», — рассказал Колосков.

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Сам Поздняков в ответ на иски заявил, что он безработный и не понимает, что с него «взыскивать собрались». Он также отметил, что ничего не заказывал в нижегородском ресторане «Тануки» и призвал своих сторонников продолжать делать фейковые заказы в этой сети.

18 октября Нижегородский областной суд признал объединение «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил деятельность движения в России. С иском в суд обратилась региональная прокуратура. В суде также была оглашена оперативная справка от Центра «Э». Силовики описали идеологию «Мужского государства» как радикальный патриархат с целью изменения конституционного строя.

*Организация признана экстремистской и запрещена в России

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