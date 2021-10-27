В Сети показали изображения кроссовера Mercedes-Benz GLC нового поколения

Немецкий бренд Mercedes-Benz официально представит обновленную версию кроссовера Mercedes-Benz GLC.

Вместе с тем в компании анонсировали, что автомобиль получит модернизированную архитектуру, свежий дизайн, а также гибридную силовую установку. Пока о презентации говорить рано, однако новая модель уже доступна на рендерных изображениях. В свою очередь, прототип базируется на шпионских снимках, сделанных во время тестовых испытаний.

Кроме того, модель имеет увеличенную решетку радиатора, рельефные боковые части, зауженные светодиодные фары и другие особенности. Эксперты полагают, что в продажу также выпустят помимо гибридной модификации, версии с бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами.