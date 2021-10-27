Мнение: Плохие диалоги

Давайте начнем разбираться, как строится хороший диалог.

Отталкиваться будем от отрицательного примера.

Возьмем мини-диалоги из последнего письма, которые нам любезно предоставила автор.

В этих примерах оба хороши, но автор хуже, потому что она в ответ на вялую подачу парня отвечает более тухлой подачей, а когда он пытается имитировать интерес к ее нудятине, ее бомбит и плющит. “Вялая”, “тухлая”, “нудная” – это характеристики речи, в которой отсутствует эмпатия и много эгоцентризма. Убрать эгоцентризм, добавить эмпатию и речь станет бодрой, спонтанной, интересной.

Присылайте другие письма с короткими диалогами, друзья, будем их тоже разбирать, длинные не надо.

Пока задачи для вас.

Если будут хорошо решившие эти задачи, я всех отмечу. Тех кто хуже или лучше справился, тоже отмечу.

Потом расскажу принципы построения диалогов и мы увидим лучшие решения.

Задачи следующие.

Вы берете по очереди каждый диалог и пишете ошибки одного из собеседника.

Если пишите про ошибки автора, парня не трогаете, берете его фразы как условия, и пишите, как ей, имея такие условия, отвечать в границах, спонтанно, в КП. Если автор не ответила, но собиралась ответить, берете ее вариант как существующий, поскольку ничего лучше она не придумала.

Тот же самый диалог (отдельно, не в том же комментарии) разбираете за парня. В этом случае не трогаете автора, пишете про ошибки героя, включая самую первую фразу, если она плохая. Еще показываете, как в процессе диалога, после ответа автора можно было бы вырулить в спонтанное русло.

Хороший диалог как пинг-понг и даже если ваши подачи не отбивают, ваша выгода, то есть КП зависит только от того, как вы эти подачи делаете.

Вы должны увидеть, в чем проблемы у обоих. Но также вы должны увидеть и показать, что одного умеющего общаться хватило бы, пусть бы даже второй оставался таким как он есть, все равно диалог получился бы хорошим.

Но не пишете отсебятину. Важно отметить и исправить все ошибки в реальных диалогах, а не написать что-то абсолютно свое, да еще с багами. Будьте внимательны. Не пишите варианты еще хуже, чем предложенные. Хуже некуда, но некоторые могут и превзойти.

1

Спрашивает, что делала на выходных.

– Встречались с подругой, потом разные домашние дела, и вечером ходила в бассейн.

– За сколько проплываешь туда-обратно?

В ответ начинаю судорожно оправдываться, что я не засекаю и, вообще, хожу любительски и у меня нет такой цели….

2

Рассказываю, что на выходных открыла для себя сезон катания на коньках.

– Ну и как, выучила новые трюки?

В ответ оправдываюсь, что у меня уровень новичка-любителя и нет такой цели, я катаюсь просто так, для удовольствия. И даже когда хочется новые “трюки”, то в первый раз, когда ты новичок и полгода не ходил, ты пытаешься вспомнить хотя бы то, что умел….

3

– Смотрел твои видео.

/это я года 1,5 назад записывала тематические видео и выкладывала в соцсети, потом перестала/.

Ну что, когда следующее?

В ответ хотелось с пеной у рта начать оправдываться, что да ты знаешь вообще, как много всего надо для этого! Да ты даже не знаешь, почему я закончила их снимать!…

4

Спросил про мою семью (я накануне встречалась с двоюродными сёстрами).

– Созваниваешься с племянниками?

– Да нет, зачем?

– Ну, поддерживать отношения, узнавать, как дела.

– Я и через сестёр узнаю, как у них дела. Да и не было у нас никогда таких близких отношений…

– А как же быть хорошей тётей?

Начинаю оправдываться, что это и так нормально, и их самих, и меня всё устраивает, и разница в возрасте, и чего это я вдруг начну им звонить, это странно…

5

Встречались в субботу, я промёрзла и чувствовала себя не очень хорошо.

В середине недели встретились на полчаса, спросил, как дела со здоровьем, сказала, что к началу недели разболелась, поэтому не поехала в офис и понедельник-вторник работала на удалёнке.

– Мм, повезло, миниотпуск получился.

– Нет (с каменным лицом).

(Дальше не стала ничего говорить, но внутри кипело: какой нафиг отпуск? Я вообще-то работала, да ещё и дыша как свистулька и кашляя, как собака!).

6

М. работает в ночную смену, формат работы – дежурство на предприятии.

Пишет поздно вечером.

– Что делаешь?

– Собираюсь спать.

– Везёт тебе.

(Внутри: да блин, ты же сам выбрал такую работу, и вы там ролики на ютубе смотрите, а не вкалываете, и потом отсыпаетесь по 4 дня).

И вообще, какое “везёт”, я работаю как станок, каждый день задерживаюсь, недосыпы постоянно….)

…