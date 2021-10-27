Мнение: Статистика по прививкам, толерантность к мошенничеству и медленная ревакцинация

1. Мы с вами давно уже подозревали, что лжепрививочники подрывают вакцинацию, искажают статистику эффективности вакцин (в сторону занижения) и дают тем самым пищу для спекуляций антипрививочников в стиле «такой-то привился, но заболел и умер». Теперь врачи подтвердили наши подозрения — если верить их данным, большинство заболевших «привитых» в действительности непривитые:

https://lenta.ru/news/2021/10/25/zabolel/

Около 80 процентов заболевших COVID-19 россиян, которые утверждают, что привились, купили документ о вакцинации. Такую долю купивших сертификаты назвал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью ТАСС.

«Если вакцинированные якобы “Спутником V” тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами», — заявил Гинцбург.

По его словам, проверить реальное наличие прививки у человека можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата. С помощью такого анализа специалисты выяснили, что у 80 процентов заболевших и якобы привитых эти маркеры отсутствуют.

Гинцбург подчеркнул, что россияне, покупающие сертификаты, тратят деньги, а после заболевают и умирают.

«Они обманывают сами себя. У них, видимо, психологически меняется представление. Они думают, что действительно привиты, ослабляют всякие карантинные ограничения», — сказал эпидемиолог.

Речь, по-видимому, идёт о попавших в больницу тяжёлых пациентах. Напомню, что с вакцинацией туда попадает лишь порядка 2-10%:

Если среди этих 2-10% четыре пятых в действительности не были вакцинированы, а часть заболела ещё до/сразу после прививки, прежде чем вакцина успела подействовать, то реальная эффективность вакцинации оказывается очень высока.

Впрочем, от врача справедливо требуют разъяснений — как именно он получил эту цифру в 80% фальшивых привитых.

2. Согласно опросу, почти треть россиян не осуждают покупку поддельных сертификатов о прививке:

https://lenta.ru/news/2021/09/14/poddelka/

Сервис SuperJob провел опрос, который раскрыл отношение жителей России к тем, кто купил поддельный сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции. Он показал, что лишь 41 процент опрошенных осуждают покупку фальшивки. При том, 32 процента россиян не увидели в приобретении фейковых справок ничего плохого. Результаты опроса представил РБК. <…>

Те же, кто не стал осудительно относиться к приобретению поддельных документов объясняют свои взгляды тем, что человек вправе сам решать, нужна ли ему вакцинация или нет, и вне зависимости от выбора его не должны отстранять от работы.

Отмечается, что среди тех, кто осуждает покупку поддельных сертификатов, больше всего россиян в возрасте 45 лет и старше (51 процент) и с доходом выше 80 тысяч рублей (56 процентов).

Опрос проводился с 7 по 9 сентября в 389 населенных пунктах во всех округах страны. В нем участвовали 1,6 тысячи человек старше 18 лет.

Статистика подтверждает, что чем человек богаче, тем он честнее. Добавлю немного своей статистики — своей и своих коллег-предпринимателей. Если «белые воротнички» с высокими зарплатами обычно аккуратно носят маски и прививаются в первых рядах, то занятые ручным и механистическим трудом относятся ко всем антиковидным мерам с известной долей презрения.

3. Трудности множатся. Россия ещё не успела решить задачу массовой вакцинации, а уже началось отставание по ревакцинации:

https://ria.ru/20211026/immunitet-1756231845.html

Коллективный иммунитет в России до сих пор не заработал из-за низких темпов вакцинации и изменчивости вируса, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

«Мы все очень на него надеялись. Думали, будет прививка и будет иммунитет. Но темпы вакцинации в России невелики. Кроме того, начал распространяться штамм «дельта», который снизил эффективность вакцины», — сказала она.

Специалист отметила, что в такой ситуации нужна ревакцинация, но ее темпы еще ниже, чем у первичной иммунизации.

«Процесс растянулся во времени, коллективный иммунитет не успел сформироваться, и когда это произойдет, зависит и от нашего поведения, и от дальнейших мутаций вируса», — подчеркнула Баранова.

Она также отметила возможность того, что штамм «дельта» будет последним вариантом COVID-19. Такое развитие событий облегчит борьбу с коронавирусом и сохранит эффективность имеющихся вакцин.