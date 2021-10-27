 

Афганские террористы смогут атаковать США в следующем году – Пентагон

27.10.2021, 19:08, Новости дня
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По его словам, афганское крыло “ИГИЛ” “сгенерирует этот потенциал” в течение 6–12 месяцев, “Аль-Каида” – в течение 1–2 лет, если движение “Талибан”, которое пришло к власти в Афганистане, не сможет или не захочет противодействовать террористическим группировкам. Вместе с тем он считает, что опасность нападения находится “на самом низком уровне” со времен терактов 11 сентября 2001 года.

Замминистра признал, что иностранные террористы снова могут собираться в Афганистане, как было до вторжения США в страну в 2001 году. При этом, считает представитель Пентагона, “Талибан” опасается, что “Афганистан станет трамплином для внешних атак “Аль-Каиды”, но не потому, что “талибы – хорошие парни, а потому, что они боятся международного возмездия”.

Контекст:

После терактов 11 сентября и отказа “Талибана” выдать руководство группировки “Аль-Каида” США начали вторжение в Афганистан и свергли правительство талибов.

В апреле 2021 года Соединенные Штаты начали вывод войск из Афганистана. На этом фоне “Талибан” активизировался и к середине августа взял под контроль практически всю страну, включая Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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