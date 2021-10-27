Жена принца Гарри в золотых часах принцессы Дианы записала для детского YouTube-канала видео

Во время съемки герцогиня Сассекская была одета в рубашку и брюки. Ее волосы были собраны в пучок на затылке.

Издание Daily Mail отмечает, что запястье левой руки герцогини украшали золотые часы от Cartier, которые в свое время принадлежали матери принца Гарри, принцессе Диане. Также она надела на руку два золотых браслета, стоимость которых превышает $10 тыс. (около 264 тыс. грн).

“Я написала это стихотворение для своего мужа и нашего сына Арчи, а затем превратила его в книгу, чтобы вы тоже могли им насладиться”, – сказала герцогиня Сассекская перед тем, как приступить к чтению.

Закончив читать, герцогиня призналась, что ей понравился этот опыт.

“Надеюсь, и вам понравилось”, – резюмировала она.

ВИДЕОВидео: Brightly Storytime / YouTube

Контекст:

Книга герцогини Сассекской “Скамейка” появилась в продаже 8 июня 2021 года. Сейчас она доступна на торговой площадке Amazon по цене $8,99 (около 237 грн).

В аннотации говорится, что в книге описаны отношения отца и сына, а также различные способы проявления родительской любви. Книга начинается со стиха, который герцогиня Сассекская посвятила своему супругу на День отца спустя месяц после рождения сына Арчи. Иллюстрации создал американский оформитель Кристиан Робинсон.

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