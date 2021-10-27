 

Соратница Саакашвили: Грузины генетически не переваривают Российскую империю. Мы в состоянии бороться столько, сколько нужно для победы

27.10.2021, 19:08, Новости дня
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“Уже 200 лет Россия старается Кавказ переломить, но безуспешно. Нам помогает то, что 85% грузин видят свою страну только частью Запада, люди на генетическом уровне не переваривают Российскую империю. Несмотря на всю пропаганду, властям не удалось изменить этот настрой. И я думаю, мы в состоянии продолжать борьбу столько, сколько нужно для полной победы”, – подчеркнула Мамулашвили.

По ее мнение, в ближайшее время РФ не будет прибегать к активизации военных действий на грузинской территории.

“Россия непредсказуема и может пойти на любую провокацию. Рисков довольно много, особенно после того, что она натворила в мире. Но сейчас ресурсов у нее маловато, поэтому активных военных действий я не жду. Зачем, если у них гибридная война и свое правительство в Грузии?” – резюмировала Мамулашвили.

Соратница Саакашвили: Судом в Грузии управляет олигарх, который не выпустит на свободу личного врага Путина. Читайте полную версию интервью

Контекст:

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения.

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.


Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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