 

США перераспределят 33 млн доз вакцины Moderna, чтобы их купили страны Африки – Белый дом

27.10.2021, 19:08, Новости дня
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Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в ходе брифинга 26 октября, информирует сайт Белого дома. 

“Мы отложим поставку примерно 33 млн доз Moderna – наших собственных доз – между декабрем и февралем, которые первоначально предназначались для Соединенных Штатов, чтобы Африканский союз мог вместо этого приобрести и получить эти дозы”, – сказала Псаки. 

Африка и Африканский союз – это часть мира, которая очень нуждается в дополнительной помощи в вопросе кампании по иммунизации от коронавируса, подчеркнула она. 

Как пишет Reuters, Африканский союз и Moderna при посредничестве Белого дома заключили соглашение о покупке 110 млн доз вакцины Moderna. По информации агентства, препарат будут поставлять в течение ближайших месяцев, причем 15 млн доз поступят до конца 2021 года, 35 млн – в первом квартале 2022 года и до 60 млн – во втором квартале. 

Псаки сказала, что решение отсрочить получение 33 млн доз США будет способствовать реализации этой сделки.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ООН, в Африке самый низкий охват населения вакцинацией.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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