Мнение: В Таджикистане появится военная база Китая

Чтобы российским военным не было одиноко в Таджикистане, там теперь появятся и китайские военные.

Правительство Таджикистана одобрило проект строительство военной базы НОАК на территории страны.

База будет построена на границе с Афганистаном в Ваханской долине Ишкашимского районе (где-то в районе красной линии).

Стоимость проекта составит 10 млн. долларов. Пока не ясно, какие силы там разместят китайцы, но думаю несколько сотен человек с легкой бронетехникой там вполне возможны.

Китай с одной стороны помогает с обороной границ Таджикистана, с другой стороны, защищает свои инвестиции в Таджикистан (это не только кредиты и экономические проекты, но и транспортный коридор инициативы "Один пояс – один путь", а также проект железной дороги из Китая в Иран через Таджикистан и Афганистан) на случай, если талибы сойдут с ума и полезут на режим Рахмонова. В целом же, появление военной базы Китая означает, что Китай продолжит усиливать свое влияние в Средней Азии и РФ придется это учитывать, как и рост влияния Киая на режим Рахмонова.

PS. Ранее Киргизия отказала США в размещении военной базы. В том числе после консультаций с РФ и Китаем по вопросам безопасности в Средней Азии. Жапаров заявил, что российской военной базы в Канте его стране достаточно. США не оставляют попыток зацепиться за регион, ведя переговоры с Узбекистаном и Туркменией, но там также учитывают позицию Китая и РФ по этому вопросу.

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