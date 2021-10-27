Путин оценил запасы газа в европейских хранилищах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже средних показателей за последние пять лет.

По его словам, цены краткосрочных контрактов по-прежнему превышают 1 тыс. долларов за тысячу кубометров. «А уровень запаса газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже среднего показателя за последние пять лет», – сказал Путин на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что ситуация на рынке энергоносителей остается крайне нестабильной, прежде всего речь идет о Европе.

«Мы с вами сегодня рассмотрим ряд перспективных проектов развития российского топливно-энергетического комплекса и его газового сегмента. Мы с вами регулярно проводим такие обсуждения, и это очень важно, особенно на фоне текущей ситуации на мировом рынке энергоносителей. А она, как знаете, остается крайне нестабильной. Прежде всего имею в виду конъюнктуру европейского рынка природного газа», – сказал президент.

Ранее в среду цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов снизилась на 2,5% и составила 1035 долларов за тысячу кубометров.

Газета ВЗГЛЯД писала, что дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС.