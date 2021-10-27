 

Путин поручил начать работу по повышению объема газа в европейских хранилищах

27.10.2021, 18:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент РФ Владимир Путин поручил «Газпрому» после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.

 «Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе – в Австрии и в Германии», – обратился глава государства к руководителю «Газпрома» Алексею Миллеру на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала в среду, передает ТАСС.

Президент считает, что «это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства («Газпрома»), снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом».

Миллер в свою очередь заверил, что «Газпром» выполнит это поручение. 

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций. 

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за тысячу кубометров.

Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности РФ к повышению цен на газ в Европе.



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