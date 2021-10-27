 

Горбачев заявил о двух «роковых ударах» для перестройки

27.10.2021, 18:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДля перестройки роковыми оказались два удара: ГКЧП и беловежские соглашения, сообщил экс-президент СССР Михаил Горбачев.

«Срыв перестройки кардинально, в худшую сторону, изменил условия, в которых проходили дальнейшие преобразования. Но я убежден, что сводить итоги перестройки к распаду Союза – большая ошибка, искажающая представление людей об истории страны. А искажение исторической правды дорого обходится всем», – передает его слова РИА «Новости».

Горбачев заявил, что «убежден в исторической правоте перестройки». Главным было направление перемен, которое, по его мнению, являлось правильным.

«И это позволило прийти к главным итогам перестройки: мы покончили с системой, сковывавшей развитие страны, и положили конец холодной войне и гонке вооружений. Эти достижения и сегодня имеют непреходящее значение. Не менее важно и то, что в процессе перемен мы вышли на такой рубеж, когда они стали необратимыми», – сказал экс-президент СССР.

Результаты опроса ВЦИОМ в 2021 году показали, что Горбачева обвиняют в распаде Советского Союза более трети россиян, в 2019 году так считали 24% граждан.



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