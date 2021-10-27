Мнение: Биоэкстремисты

Четыре месяца назад я писал о том, что борьба с вирусом быстро трансформируется в борьбу с людьми. Для чего рано или поздно, но будет введен термин «биотерроризм», а далее можно будет вводить уже существующие методики и протоколы реагирования, дополнив их какими-нибудь специфическими особенностями. Это уже происходит. Депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов в беседе с «Газетой.Ru» предложил приравнять призывы к отказу от вакцинации к экстремистской деятельности. Экстремизм — это пока лайт-версия, еще нельзя стрелять сразу на поражение, но темпы перехода к вооруженному насилию впечатляют.

Призывы к такому насилию идут уже нон-стопом. Режим не может не понимать, что его обязательства по поголовному приведению населения к покорности рушатся. Я не знаю, есть ли какие-нибудь внешние санкции к нашим управляющим за столь неважные результаты, но ожесточение со стороны режима к упорствующему населению нарастает. Скоро про саму болезнь забудут, на повестке будет только искоренение терроризма. То, что террористами будут записаны миллионы людей и буквально большая часть страны, борцов не смущает, в конце концов, есть опыт, когда большую часть суннитской общины Ирака и Сирии (а это миллионы человек) оптом записали в международные террористы, что позволило провести массовый геноцид на территории. Тот же Талибан, представляющий большую часть пуштунского населения Афганистана, тоже до сих пор числится в аналогичном звании. Так почему бы противников живительной вакцинации не приравнять к ИГИЛ или талибам? Они смеют иметь свое мнение, а значит — преступны.

Я думаю, что по мере очевидности провала всей вакцинационной кампании режим будет вводить все более свирепые меры по отношению к сомневающимся и тем более жестким «отказникам». Но здесь возникает та же самая проблема: ресурсная и структурная. Весь террористический аппарат путинского режима заточен на подавление организованного сопротивления. Все имеющиеся карательные структуры ориентированы на борьбу с теми, кого сегодня просто нет. Протест носит неорганизованный и распределенный сетевой характер. Более того — он латентен. Как именно бороться с таким протестом — власть, во-первых, плохо представляет, а во-вторых, у нее просто нет инструмента для такой борьбы. Уже поэтому попытка создания такого странного субъекта как «биотерроризм» – это как раз желание создать хоть какую-то понятную для себя и своих карательных структур обстановку. Но при таком массовом отказе — 60 с лишним процентов населения страны — это все-таки слишком много, борьба с «биотерроризмом» может носить только бессистемный и хаотический характер. То есть, она провальна по своей сути.

Но что-то делать нужно, даже если не понимаешь, что. Законы бюрократии никто не отменял. Поэтому они будут пробовать двигаться в этом направлении, а куда им деваться? Их задача — не решать проблемы страны, их задача — удерживать власть. Это очень сильно разные задачи.

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