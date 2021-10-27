 

Желающие на выходных выехать за границу россияне заплатят пошлину 50 тысяч рублей

27.10.2021, 18:51, Разное
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление «О временном порядке выезда граждан за пределы Российской Федерации в период нерабочих дней в 2021 году». Согласно документу, все выезжающие за границу в нерабочие дни россияне будут обязаны заплатить пошлину в размере 50 тысяч рублей. 

«Нерабочие дни вводятся с целью остановить пандемию и снизить нагрузку на медицинские учреждения. К сожалению, многие несознательные граждане восприняли подарок правительства как неожиданные каникулы и стали массово скупать туры в Египет, Турцию и другие страны. Россия – свободная страна и граждане имеют полное право свободно пересекать границу. Но сейчас ситуация очень тяжёлая, коронавирус бьёт все рекорды. Поэтому мы приняли решение не ограничивать выезд за пределы России, а ввести пошлину в размере 50 тысяч рублей с человека. Надеюсь, это заставит хоть кого-то задуматься и отложить отпуск за границей до окончания пандемии. Ещё раз особо подчеркну, что подобная пошлина – решение временное, после окончания нерабочих дней граждане смогут бесплатно пересекать границу», – заявил глава правительства.

Выезжающие смогут оплатить пошлину заранее через портал Госуслуги, либо непосредственно на границе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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