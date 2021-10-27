“Я была уверена, что Бетменша”. Слава Каминская сообщила, что заразилась коронавирусом

“Я была уверена, что Бетменша, но что-то пошло не так”, – прокомментировала результаты теста артистка. Она отметила, что кашляла не потому, что курила электронные сигареты.

По словам Каминской, она не ощущает вкус еды и слабо различает запахи. Артистка не уточнила, была ли вакцинирована от коронавируса.

Скриншот: babaslavka / Instagram

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине с августа ухудшается эпидемическая ситуация. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,8 млн случаев коронавирусной инфекции, 65,6 тыс. пациентов с COVID-19 умерли (за последние сутки – 692).

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