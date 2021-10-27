Военный переворот в Судане. Задержанного премьер-министра освободили

Об этом сообщили в канцелярии премьера 26 октября, пишет The Associated Press.

Хамдок и его супруга освобождены, но другие члены правительства остаются задержанными, их местоположение неизвестно, сказано в заявлении.

Источник The Associated Press среди топ-военных Судана рассказал, что премьер-министр с женой находятся в их доме в элитном районе столицы Судана Хартуме. Собеседник агентства отказался говорить, могут ли они свободно перемещаться или совершать звонки, но после освобождения Хамдок уже говорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как сказано на сайте Госдепа, Блинкен в ходе беседы выразил озабоченность ситуацией с продолжающимся захватом власти военными и подчеркнул, что США поддерживают переход к демократии под руководством гражданских лиц и возвращение к принципам переходной структуры Судана.

Контекст:

С 1983 года Суданом управлял Омар аль-Башир, в 2015 году он был переизбран на новый пятилетний срок. В апреле 2019 года в результате государственного переворота его отстранили от власти и арестовали. Власть перешла к Суверенному совету Судана.

Аль-Башир стал первым в истории действующим лидером государства, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест. Его обвинили в убийстве, истреблении мирного населения, насильственном переселении, применении пыток и массовых изнасилованиях.

21 сентября 2021 года в Судане группа военных пыталась взять под контроль правительственные объекты и совершить переворот. Организаторов неудавшегося заговора, в котором участвовали военные и гражданские лица, арестовали.

В октябре председатель Суверенного совета генерал армии Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске как этой руководящей структуры страны, так и переходного правительства. Из-за военного переворота в стране начались протесты, не менее 140 человек пострадали, семеро погибли. Хамдока и членов правительства задержали.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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