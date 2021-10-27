Соратница Саакашвили: Если “Грузинская мечта” не уйдет из управления страной, вскоре нас объявят какой-нибудь российской губернией

“За последние девять лет не было выявлено ни одного российского шпиона, а вспомните, сколько их было поймано во времена Саакашвили. Когда пришла к власти “Грузинская мечта”, то всех выпустили, сказав, что это были “политические заключенные”. Грузинское правительство стало открыто говорить, что есть альтернативные платформы, где участвует РФ, и что не исключается присоединение к форматам, где у России лидирующая роль. Если раньше исподтишка, то теперь уже открыто в стране проводится пророссийская политика. Правительство не стесняется открыто критиковать Евросоюз, говорит: “Не вмешивайтесь в наши внутренние дела”. Такое есть еще разве что в России и Беларуси”, – отметила Мамулашвили.

По ее словам, нынешние власти Грузии не проводят в стране реформы.

“Уже не нужен такой глубокий анализ, чтобы показать, насколько увеличилось влияние России в Грузии. Институты, построенные Саакашвили, методично разрушаются. Та же полиция, например. То, что у нас не стоят на углах гаишники, не означает, что все прекрасно работает. Образование и медицинская сфера идут по наклонной. Они по какой-то инерции дошли до сегодняшнего дня. Но поскольку никто не продолжал реформы, все постепенно сдувается и приходит в упадок. Все эти факты показывают, куда мы катимся. Грузинское правительство выполняет все указания Кремля. Если “Грузинская мечта” не уйдет из управления страной, недолго придется ждать, когда нас объявят какой-нибудь российской губернией. Саакашвили рискнул своей свободой только потому, что понимает: другого выхода нет, надо спасать страну. Своей личной жертвой показал, что нужно бороться. Настоящие лидеры поступают именно так”, – подчеркнула Мамулашвили.

Соратница Саакашвили: Судом в Грузии управляет олигарх, который не выпустит на свободу личного врага Путина. Читайте полную версию интервью

Контекст:

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения.

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.

Украинские власти заявили, что будут добиваться возвращения Саакашвили в Украину.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

—