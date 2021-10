Евросоюз выделит Молдове €60 млн на преодоление газового кризиса

В среду в Брюсселе она встретилась с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей.

“Еврокомиссия предоставит €60 млн, чтобы помочь Молдове справиться с нынешним энергетическим кризисом”, – написала фон дер Ляйен.

Happy to meet Moldovan PM @natgavrilita to reiterate our full support to Moldova.

Tomorrow’s * Association Council will further strengthen our cooperation.

In this context, @EU_Commission is making available €60 million to help * manage the current energy crisis. pic.twitter.com/2NkWX0efUu

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 27, 2021

Президент Майя Санду поблагодарила в Twitter главу Еврокомиссии “за ее готовность поддержать Молдову в преодолении газового кризиса”.

[email protected]_Commission has just announced the disbursement of €60mln to help #Moldova with the energy crisis. Thank you @vonderleyen for your commitment to supporting * in managing the #gascrisis.

— Maia Sandu (@sandumaiamd) October 27, 2021

28 октября в Брюсселе запланирован Совет ассоциации ЕС – Молдова, отмечается на сайте Европейского совета. Это будет шестое заседание.

Мероприятие пройдет под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и премьера Гаврилицы. Европейскую комиссию будет представлять комиссар по европейской политике соседства и расширения Оливер Вархели.

Контекст:

Фон дер Ляйен после телефонного разговора с Санду отметила 26 октября, что Еврокомиссия “находится в постоянном контакте” с Молдовой, чтобы помочь ей решить проблему поставок газа в страну.

В 2006 году Россия и Молдова заключили контракт на поставку газа, который они неоднократно продлевали. Очередной срок действия договора истекал 30 сентября 2021 года, и стороны продлили его до конца октября, отмечает РБК. По новым условиям, стоимость газа пересматривается на основе специальной формулы, которая учитывает динамику цен на топливо на мировом рынке. Сейчас, по информации NewsMaker, Молдова вынуждена закупать газ по цене $800 за 1 тыс. м³ (для сравнения: по данным Министерства экономики Украины, в сентябре средняя стоимость импортного газа, который закупала Украина, составляла $543 за 1 тыс. м³).

Компания “Молдовагаз” 6 октября попросила потребителей сократить расход газа, так как страна потребляет больше, чем импортирует, отметило издание.

22 октября парламент Молдовы объявил режим чрезвычайного положения из-за газового кризиса, режим ЧП продлится до 20 ноября.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сказала, что молдавским представителям в Москве не удалось добиться окончательной договоренности с “Газпромом” и сейчас “нет уверенности в том, что стороны договорятся”.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял о возможности помочь Молдове с газом в ответ на ее просьбы. По его словам, газ “будет поставляться не за деньги, а на определенный период, чтобы Молдова потом его вернула”.

“Экономическая правда” 25 октября написала, что НАК “Нафтогаз України” подписал рамочное соглашение с молдавской Energocom о поставках до 700 млн м³ газа в случае необходимости. В “Нафтогазі” сообщили, что НАК подает свои ценовые предложения, но пока не имеет одобренных сделок с Energocom.

В МИД Молдовы заявили 25 октября, что Energocom подписала контракт с польской компанией PGNiG на поставку 1 млн м³ природного газа. До этого в течение 30 лет Молдова покупала газ только у российского “Газпрома”. Кроме того, Молдова закупила 1 млн м³ природного газа у компании Vitol (Нидерланды). Согласно контракту, газ поступит в Молдову в течение дня 27 октября.

Пресс-служба “Молдоватрансгаза” сообщила 27 октября, что Молдова получила газ в долг от Украины и Румынии для поддержания давления в газотранспортной сети страны.

—