 

Привитых «Спутником V» разрешили пускать в Израиль

27.10.2021, 18:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПривитых «Спутником V» разрешили пускать в Израиль с 15 ноября, но возможное внесение РФ в список «красных стран» может сдвинуть сроки.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко обсудил с коллегой из Израиля Ницаном Горовицем взаимное признание сертификатов о вакцинации против коронавируса, тема требует детального обсуждения и выработки общей позиции.

Напомним, Израиль решил одобрить допуск привитых «Спутником V» туристов.



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