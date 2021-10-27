Привитых «Спутником V» разрешили пускать в Израиль

Привитых «Спутником V» разрешили пускать в Израиль с 15 ноября, но возможное внесение РФ в список «красных стран» может сдвинуть сроки.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко обсудил с коллегой из Израиля Ницаном Горовицем взаимное признание сертификатов о вакцинации против коронавируса, тема требует детального обсуждения и выработки общей позиции.

Напомним, Израиль решил одобрить допуск привитых «Спутником V» туристов.