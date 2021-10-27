 

В Госдуме предложили дать определение меду

27.10.2021, 18:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСенаторы Сергей Митин (Новгородская область) и Алексей Майоров (Калмыкия) предложили ввести в законодательство понятия «мед» и «медовый продукт», проект закона опубликован на сайте нижней палаты парламента.

«Митин и Майоров предлагают внести изменения в статью 2 ФЗ «О пчеловодстве в РФ», дополнив ее пунктами 8–11. В этих пунктах даются определения следующих понятий: мед, медовый продукт, фальсифицированный мед и фальсификация продукции пчеловодства», – информирует znak.com.

По мнению сенаторов, медом в РФ может называться только «результат жизнедеятельности пчел, вырабатываемый из нектара растений, выделений живых частей растений или выделений насекомых, паразитирующих на живых частях растений, которые пчелы собирают, преобразуют, смешивая с производимыми ими особыми веществами, складывают в ячейки сотов, обезвоживают, накапливают и оставляют в сотах для созревания».

Медовым продуктом они предлагают называть «пищевой продукт, произведенный на основе меда, изготовленный с использованием ингредиентов (компонентов), не свойственных природному составу меда».

Отмечается, что в ГОСТе 25629-2014 «Пчеловодство. Термины и определения» есть определение термина «мед натуральный», а вот определения термина «мед» нет. Сенаторы уверены, что это приводит к фальсификации продукции. 

Ранее начальник управления «Т» МВД Олег Ким на заседании комитета Госдумы по экономической политике предложил регламентировать в РФ оборот метилового спирта вплоть до его лицензирования и установить строгую отчетность про нему.



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