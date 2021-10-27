 

Путин назначил сенатора Львову-Белову детским омбудсменом

27.10.2021, 18:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент РФ Владимир Путин назначил сенатора Марию Львов-Белову на пост уполномоченного по правам ребенка.

«Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на пять лет», – говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Львова-Белова заявила, что «прямо сейчас» приступит к своим обязанностям и встретится с командой уполномоченного, передает ТАСС.

Мария Львова-Белова родилась в Пензе 25 октября 1984 года. В 2003 году окончила Пензенское училище культуры и искусств, в 2005 – Самарскую государственную академию культуры и искусств. С 2019 года обучается в Пензенском государственном технологическом университете.

Также Львова-Белова в 2021 году окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (программа кадрового резерва).

Награждена Почетной грамотой президента РФ (2018 г.).

С 2009 по 2020 год являлась соучредителем Пензенской региональной общественной организации по содействию социальной адаптации «Благовест». С 2014 года является учредителем Автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи». Львова-Белова с 2019 года по сей день является членом президиума генерального совета партии «Единая Россия», сопредседателем рабочей группы по поддержке гражданского общества. С 2020 года – сенатор Совета Федерации, член Комитета по социальной политике, полномочный представитель СФ при уполномоченном при президенте по правам ребенка.

Львова-Белова замужем, имеет пять кровных детей и четырех приемных. Опекун у 13 молодых людей со статусом недееспособности.



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