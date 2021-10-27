Египетской традиции мумификаций на 1000 лет больше, чем считала наука

Данное открытие сделали ученые из Американского университета, работающего в Каире. В процессе исследований, они установили, что в Древнем Египте научились делать мумии примерно на одну тысячу лет раньше, чем ранее полагала наука.

Об этом, в частности, свидетельствует мумия знатного египтянина Хуви, которую археологи обнаружили примерно год назад. Ученые сумели достаточно точно установить ее возраст, что добавило исторические знания о древнем мире новой важной информацией.

Напомним, что саркофаг с данной мумией нашли неподалеку от египетского города Суккура. Захоронению примерно четыре тысячи лет. Но оно обустроено с учетом сложных ритуальных правил погребения. Даже стены погребальной камеры были расписаны в соответствующем стиле, отмечают ученые.